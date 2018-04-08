На Запорожской АЭС по техническим причинам от сети отключен шестой энергоблок

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключен от энергосети по техническим причинам. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба станции.

"8 апреля 2018 в 14 часов 15 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы под действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на ЗАЭС в работе находятся три энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 2910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в конце марта сообщила, что в стране резко увеличилось число нарушений в работе атомных электростанций. Как отметили в регуляторе в 2017 году произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины, что является наибольшим количеством за последние семь лет. При этом там добавили, что нарушений, которые бы привели к облучению персонала или выбросу/сбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентных значений, зафиксировано не было.

На Украине работают четыре АЭС суммарной мощностью 13835 МВт (Запорожская, Ровенская, южно-Украинская и Хмельницкая).