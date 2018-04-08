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Минфин США: Вашингтон продолжит вести переговоры с Пекином о снижении торгового дефицита

Экономика и бизнес
8 апреля, 19:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, апреля. /ТАСС

Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что торговая война с Китаем не является целью Вашингтона

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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© AP Photo/Natacha Pisarenko

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат вести переговоры с Китаем по различным вопросам в сфере торговли, в том числе и о снижении своего высокого торгового дефицита с республикой. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

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"Между [американским лидером Дональдом] Трампом и председателем [КНР] Си [Цзиньпином] очень тесные отношения, и мы продолжим обсуждать эти [торговые] вопросы с ним... Хорошая новость состоит в том, что <...> мы разделяем общую точку зрения по сокращению торгового дефицита. При этом президент Трамп готов защищать американские интересы", - отметил руководитель финансового ведомства.

Он в очередной раз подчеркнул, что опасность начала торговой войны между США и Китаем имеется, но это не является целью Вашингтона. "Мы не ожидаем, что будет торговая война, наша цель - продолжать переговоры с Китаем. Мы хотим свободную, честную и взаимовыгодную торговлю", - сказал министр, вновь указав на высокий внешнеторговый дефицит США с Китаем, который достиг ежегодного показателя в $500 млрд. Он также рассказал о необходимости обеспечить американским компаниям в КНР такие же условия, которые есть у китайских компаний в США.

"Я не ожидаю, что будет торговая война. Она может быть, но я ее совсем не ожидаю", - сказал Мнучин.

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в минувшую среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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