Минфин США: Вашингтон продолжит вести переговоры с Пекином о снижении торгового дефицита

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат вести переговоры с Китаем по различным вопросам в сфере торговли, в том числе и о снижении своего высокого торгового дефицита с республикой. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Между [американским лидером Дональдом] Трампом и председателем [КНР] Си [Цзиньпином] очень тесные отношения, и мы продолжим обсуждать эти [торговые] вопросы с ним... Хорошая новость состоит в том, что <...> мы разделяем общую точку зрения по сокращению торгового дефицита. При этом президент Трамп готов защищать американские интересы", - отметил руководитель финансового ведомства.

Он в очередной раз подчеркнул, что опасность начала торговой войны между США и Китаем имеется, но это не является целью Вашингтона. "Мы не ожидаем, что будет торговая война, наша цель - продолжать переговоры с Китаем. Мы хотим свободную, честную и взаимовыгодную торговлю", - сказал министр, вновь указав на высокий внешнеторговый дефицит США с Китаем, который достиг ежегодного показателя в $500 млрд. Он также рассказал о необходимости обеспечить американским компаниям в КНР такие же условия, которые есть у китайских компаний в США.

"Я не ожидаю, что будет торговая война. Она может быть, но я ее совсем не ожидаю", - сказал Мнучин.

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в минувшую среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.