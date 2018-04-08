"Сколково" активизирует подготовку управленческих кадров для евразийских проектов

БОАО /Китай/, 8 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Московская школа управления "Сколково" реализует в последнее время новую программу по подготовке эффективных управленческих кадров для евразийских проектов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в воскресенье ректор образовательного учреждения Марат Атнашев.

"У нас довольно системная задача - мы плотно работаем с Китаем и рынком Азии, уже есть поток клиентов из КНР, - отметил он в ходе Азиатского экономического форума в Боао. - Свои обменные программы присылает целый ряд бизнес-школ Китая - это, пожалуй, самый быстрорастущий сегмент наших связей. Есть специфическая программа, мы ее делаем под евразийскую кооперацию".

По словам Атнашева, в последнее время в российских компаниях крайне нужны руководители, которые не абстрактно, но на практике будут понимать, что собой представляют Россия и Китай, прочие страны Евразии. "Помимо стандартных вещей: финансов, экономики и маркетинга, требуется культурный компонент: [учебная] программа будет начинаться в Швейцарии, далее проходить в Казахстане и Центральной Азии, много [образовательных] модулей в Москве, много в КНР", - пояснил он, уточнив, что уникальный проект запустили в ноябре прошлого года.

Продвижение проекта за рубежом

Как отметил ректор школы управления, теперь прилагаются усилия к тому, чтобы программа стала как можно более заметной за пределами РФ. "Рынок развивается активно, интерес как у российской, так и у китайской стороны весьма большой. Речь также идет о малом и среднем бизнесе, который хочет экспортировать [свою продукцию] на глобальные рынки", - подчеркнул он.

Атнашев добавил, что благодаря проекту предприниматели начинают лучше вникать в вопросы глобальной стратегии. В качестве удачных примеров глобализации организаторы предлагают ознакомиться с опытом компаний континентальной Европы, в частности Германии, а также южных регионов Китая - городов Шэньчжэня и Гуанчжоу.

"Самое существенное, что мы делаем - даем людям пространство, где они получают возможность заняться стратегией - это как правило командная работа, когда трудится не один человек, - рассказал ректор школы. - Мы прорабатываем ресурсную базу. Например, приехать в КНР может почти любой, а вот устроить здесь успешный бизнес - это задача многолетняя".

Атнашев отметил, что заниматься организацией предпринимательской деятельностью в Азии можно с нуля, однако гораздо продуктивнее следовать уже наработанным схемам. "Мы взаимодействуем и с правительством, и со структурами [российского] МИД, чтобы все эти связи помогали бизнесменам двигаться [к поставленной цели]", - пояснил он.

Экспорт ценного продукта

По словам ректора, фактически Московская школа управления "Сколково" экспортирует один из наиболее дорогостоящих продуктов в России - высококачественное образование. Самая длительная программа из 18 модулей занимает полтора года, короткие - пару месяцев.

"Обменные модули с университетами и бизнес-школами могут проходить всего несколько дней. По-английски это называется Business in Russia ("Бизнес в России") и Business in China ("Бизнес в Китае") - вас погружают в среду, показывают культурный слой, знакомят с политическими и деловыми реалиями. Таким образом, чтобы вы могли быстро начать выстраивать какие-то связи", - добавил он.

Атнашев рассказал, что с момента запуска программы на обучение в Россию уже приехали более 500 китайских учащихся.

"Этот поток постоянно растет - большей частью речь идет не о студентах вузов, но о предпринимателях, у которых уже есть бизнес-планы. Интерес обоюдный - россияне тоже обращают все больше внимания на Китай, - пояснил ректор. - На этот форум [в Боао] я прибыл, чтобы понять [последние тенденции], что происходит. Одновременно мы представляем страну на панельных сессиях, а также встречаемся с представителями китайского бизнес-сообщества, заинтересованными во взаимодействии с Россией, с ректорами бизнес-школ КНР, которые хотят продолжать сотрудничество".

Он подчеркнул, что Китай настолько большой рынок, что каждый визит в эту страну сопровождается множеством продуктивных встреч и новых контактов. "По поводу работы с КНР у нас уже не ожидания, но план, в соответствии с которым мы развиваемся. Китай будет расти, Азия в целом, - при продвижении вперед мы стараемся фокусировать усилия, действовать шаг за шагом", - резюмировал он.