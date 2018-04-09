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Более 380 работникам "Комсомольского мостоотряда" выплатили долги по зарплате

Экономика и бизнес
9 апреля, 4:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В отношении предприятия и его руководства возбудили административные дела

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед работниками ООО "Комсомольский мостоотряд" (учредитель - обанкротившееся АО "Дальмостострой") в размере более 11 млн рублей погасили в полном объеме. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Хабаровского края.

"Для восстановления трудовых прав работников прокурор города внес представление руководителю ООО "Комсомольский мостоотряд". По результатам рассмотрения меры реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарплату выплатили 384 сотрудникам предприятия.

В отношении самого предприятия и его руководства возбудили административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния").

По данным прокуратуры, всего в 2018 году в результате принятых прокурорами мер в Хабаровском крае выплатили долги по зарплате на сумму более 160 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ООО "Хабаровский мостоотряд", учредителем которого выступает то же предприятие - "Дальмостострой" - в марте приостанавливали деятельность, протестуя таким образом против задержки зарплаты в размере 7,5 млн рублей.

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