США примут меры в отношении стран, нарушивших антироссийские санкции

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США без колебаний примут карательные меры в отношении тех стран и лиц, которые нарушат действующий в отношении России санкционный режим, введенный на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье заявил представитель американского Госдепартамента.

"Мы полностью выполняем CAATSA, как и предписал Конгресс, и мы без колебаний введем санкции против любой страны или лица, которые нарушат этот закон", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дальнейших возможных попытках Вашингтона оказать давление на Москву посредством рестрикций.

В министерстве финансов США в свою очередь отказались уточнять, как ведомство намерено продолжать санкционную политику по отношению к РФ. "Минфин не сообщает заранее о санкциях и не дает комментариев насчет своих возможных действий", - сказали ТАСС в министерстве.

Закон об усилении режима санкций в отношении России, а также Ирана и КНДР был принят Конгрессом летом 2017 года, он был подписан президентом Дональдом Трампом в августе. Данный документ позволяет американским властям вводить ограничения против клиентов российского оборонно-промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок. Конкретный их объем при этом в законе не обозначен, это решение принимает Госдепартамент. Представители администрации США публично заверяли, что им удалось помешать России заключить контракты на несколько миллиардов долларов.

В то же время американские чиновники также ранее утверждали, что пытаются отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" у РФ. Но в Анкаре неоднократно подчеркивали, что эта сделка точно состоится. Интерес к этим комплексам проявляют и ряд других стран, в том числе Индия.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.