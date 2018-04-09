Введенные в отношении "Русала" санкции могут вызвать технические дефолты

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Санкции в отношении "Русала", введенные минфином США, могут привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на бизнес компании. Об этом говорится в сообщении "Русала" на Гонконгской фондовой бирже.

"По оценке компании, санкции OFAC [департамента минфина США по контролю за иностранными активами] могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании "Русал" и ее "дочек" - прим. ТАСС). В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах.

Согласно первичной оценке "Русала", санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы, уточняется в сообщении.

На этом фоне акции компании на торгах Гонконгской биржи рухнули на 41,4% и составили 2,72 гонконгского доллара. В минувшую пятницу (6 апреля) акции компании на торгах Московской биржи закрылись падением на 17,7% (или до 28,31 рубля за бумагу).

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.