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Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле может войти в совет директоров "Фосагро"

Экономика и бизнес
9 апреля, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В компании сообщили, что возможное избрание Роле "усилит совет директоров компании, расширив набор знаний, навыков и опыта его членов"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" утвердил список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом общем собрании акционеров. Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле может войти в совет в качестве независимого директора, сообщает компания.

Возможное избрание Роле "усилит совет директоров компании, расширив набор знаний, навыков и опыта его членов, и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления "Фосагро", отмечается в сообщении.

Помимо Роле, на позиции независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров компании Свен Омбудстведт, председатель комитета по аудиту Маркус Роудс, экс-глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, а также независимые директора Джим Роджерс, первый проректор Санкт-Петербургского горного университета Наталья Пашкевич и президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

Остальные кандидаты входят в действующий состав совета директоров. Это заместитель председателя совета директоров Андрей Гурьев (старший), председатель правления, генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев (младший), председатель комитета по управлению рисками Иван Родионов и член правления Михаил Рыбников.

Собрание акционеров "Фосагро" запланировано на 30 мая 2018 года в Москве.

Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева - старшего и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании.

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