Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦОДД: скорость движения транспорта в Москве за последние пять лет увеличилась на 12%

Экономика и бизнес
9 апреля, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По данным аналитиков центра, увеличения скорости удалось добиться за счет строительства новых развязок, реконструкции вылетных магистралей и внедрения интеллектуальной транспортной системы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Скорость движения автомобилей в Москве за последние пять лет в утренний и вечерний часы пик выросла на 12% и 8% соответственно. Это произошло несмотря на рост числа автомобилей и масштабные работы по благоустройству улиц, которые потребовали ограничения движения в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Согласно подсчетам аналитиков ЦОДД, движение в Москве за последние пять лет улучшилось несмотря на ряд негативных факторов. Так, средняя скорость движения в утренний час пик выросла на 12%, в вечерний - на 8%. В частности, в 2017 году скорость на Дмитровском шоссе выросла на 13% по сравнению с 2016 годом", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что таких результатов удалось добиться из-за строительства новых развязок, реконструкции вылетных магистралей, внедрения интеллектуальной транспортной системы. "Кроме того, на вылетных магистралях были проведены работы по настройке светофоров для более безопасного и комфортного передвижения общественного и личного транспорта. За счет этого за последний год там на 3% увеличилась скорость движения", - добавили в ЦОДД.

Вместе с тем, там уточнили, что число зарегистрированных автомобилей в Москве и Московской области с 2010 года увеличилось почти на 1 млн и в 2017 году составило 7,7 млн. Кроме того, растет число экономически активных пассажиров в городском транспорте, "что говорит о том, что автомобилисты все чаще выбирают общественный транспорт для передвижения по городу". "Стоит добавить, что в течение последних нескольких лет велись масштабные работы по благоустройству почти 200 улиц, и движение было сильно ограничено, - сказали в пресс-службе.

Ранее британские сайт GoCompare.com опубликовал аналитические данные, согласно которым Москва занимает первое место среди европейских городов по времени нахождения жителей в автомобильных пробках, опережая по этому показателю Лондон и Париж. Согласно приведенным данным, в течение года москвичам приходится проводить в уличных заторах 91 час, лондонцам - 73 часа, а парижанам - 65.

Власти Москвы, в свою очередь, отметили, что не доверяют результатам рейтинга так как "никогда не слышали про такую компанию". Кроме того, в исследовании аналитики объединили показатели Москвы и Московской области, а "правительство столицы не может отвечать за дорожную ситуацию в 150 километрах от Москвы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
2
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
3
Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
6
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
7
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости