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"Ренова" после попадания под санкции снизит долю в швейцарской Sulzer до 48,83%

Экономика и бизнес
9 апреля, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Передачу акций швейцарского производителя оборудования для нефтегазовой промышленности планируется завершить на текущей неделе

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга и швейцарская Sulzer 8 апреля заключили обязывающее соглашение о передаче 5 млн акций Sulzer, которыми владеет "Ренова", самой Sulzer ради избежания перебоев бизнеса швейцарской компании из-за попадания "Ренова" под санкции. Об этом говорится в сообщении Sulzer.

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Передачу акций швейцарского производителя оборудования для нефтегазовой промышленности, электроэнергетики и водного хозяйства планируется завершить на текущей неделе. После завершения сделки пакет "Ренова" в Sulzer снизится до 48,83% с 62,86%.

Sulzer выкупит у "Ренова" акции, торгующиеся на швейцарской бирже, по средневзвешенной цене за период с 9 апреля до 13 апреля. Выплаты за акции Sulzer передаст компании "Ренова" после того, как получит юридическое подтверждение, что данная сделка не приведет к риску попадания Sulzer под первичные или вторичные санкции.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Среди них оказался владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.

В декабре 2015 года "Ренова" закрыла сделку по консолидации контрольного пакета акций Sulzer AG - "Ренова", выкупив в рамках оферты 29,5% Sulzer и увеличив свою долю в швейцарском концерне до 62,86%.

Sulzer выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей.

ГК "Ренова" владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.

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