Акции EN+ Group на открытии торгов Мосбиржи падают на 20% на фоне введения санкций США

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки EN+ Group Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи снизились на 20% после введения санкций США.

Как свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, максимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 рублей за бумагу.

По состоянию на 10:33 мск акции GDR EN+ снижаются на 15,3%, до 494,5 рубля за бумагу.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.