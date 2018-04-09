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Акции EN+ Group на открытии торгов Мосбиржи падают на 20% на фоне введения санкций США

Экономика и бизнес
9 апреля, 10:18 UTC+3

Максимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 рублей за бумагу

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки EN+ Group Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи снизились на 20% после введения санкций США.

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Как свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, максимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 рублей за бумагу.

По состоянию на 10:33 мск акции GDR EN+ снижаются на 15,3%, до 494,5 рубля за бумагу.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

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Персоны
Миллер, Алексей Борисович Костин, Андрей Леонидович Дерипаска, Олег Владимирович Богданов, Владимир Леонидович Керимов, Сулейман Абусаидович Вексельберг, Виктор Феликсович
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