Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

En+ анализирует с юристами включение в санкционный список США

Экономика и бизнес
9 апреля, 10:33 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Группа En+ Олега Дерипаски, которая в пятницу, как и сам бизнесмен, была включена в санкционный список минфина США, сообщила, что анализирует ситуацию с юридическими консультантами.

Смотрите также

Новые санкции США. Кто вошел в черный список

"Компания в настоящее время анализирует ситуацию с юридическими консультантами и предоставит дальнейшие комментарии по этому вопросу как только это станет возможным", - говорится в заявлении, размещенном сегодня на Лондонской бирже.

В компании также заявили, что En+ будет работать над защитой интересов своих акционеров и запросит дополнительные разрешения в минфине США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс доллара обновил максимум 2018 года
2
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
5
Постпред РФ: власти Сирии предупреждали ОЗХО о готовящейся провокации в Восточной Гуте
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости