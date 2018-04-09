En+ анализирует с юристами включение в санкционный список США

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Группа En+ Олега Дерипаски, которая в пятницу, как и сам бизнесмен, была включена в санкционный список минфина США, сообщила, что анализирует ситуацию с юридическими консультантами.

"Компания в настоящее время анализирует ситуацию с юридическими консультантами и предоставит дальнейшие комментарии по этому вопросу как только это станет возможным", - говорится в заявлении, размещенном сегодня на Лондонской бирже.

В компании также заявили, что En+ будет работать над защитой интересов своих акционеров и запросит дополнительные разрешения в минфине США.