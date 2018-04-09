Независимый директор En+ Доминик Фрайс ушел в отставку

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Доминик Фрайс (Dominique Fraisse) 6 апреля ушел с должности независимого директора в совете директоров En+ Group. Об этом говорится в сообщении En+.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему "Русал" и En+ Group. Компания в понедельник сообщила, что будет защищать интересы акционеров всеми доступными способами и обратится за дополнительными разъяснениями в минфин США.

"Компания будет работать над защитой интересов ее инвесторов и держателей глобальных депозитарных расписок (GDR) всеми юридическими способами, включая возможность запроса дополнительных разрешений от минфина США (OFAC)", - говорится в сообщении компании.