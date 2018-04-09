В Махачкале в 2018 году более 60% дорог приведут в нормативное состояние

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают снизить количество мест концентрации ДТП и привести в нормативное состояние более пятисот километров или 60% дорог в Махачкале в 2018 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан Серажутдин Айгумов.

"В текущем году мы должны снизить количество мест концентрации ДТП на аварийно-опасных участках, но оценка эффективности учитывает и долю протяженности городской дорожной сети, которая полностью соответствует нормативным требованиям. Протяженность дорог махачкалинской агломерации составляет 949 км, в 2018 году запланировано привести в нормативное состояние больше 60% дорожного полотна - 573 км", - сказал он.

В 2018 году на проект "Безопасные и качественные дороги" в Махачкале планируют выделить 765 млн рублей из федерального бюджета и столько же из республиканского дорожного фонда - всего около 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на финансирование ремонта 86 км улиц махачкалинской агломерации и 40 км пригорода. По программе планируют отремонтировать восемь подъездных дорог к Махачкале, 99 внутригородских улиц.

Власти республики и города стараются организовать пути объезда и делить работы на этапы, чтобы во время ремонта в Махачкале не было пробок.

"Все сразу ремонтировать начать невозможно и приходится разделять работы на два-три этапа. Необходимо планировать деятельность так, чтобы в городе не было транспортного коллапса. Нам приходится координировать свои действия с муниципальными службами и ресурсоснабжающими организациями, так как и у них есть плановые работы. На улицах Махачкалы за год нужно уложить около 200 тыс. тонн асфальта", - пояснил Айгумов.

По словам Айгумова, в первые два года реализации проекта программа предусматривает только ремонт дорог - замену дорожного покрытия, бордюров, обустройство светофоров, пешеходных переходов и освещения. Реконструкция и строительство таких объектов как трассы и подъезды к городу запланировали на 2019 год.

Безопасные и качественные дороги

Айгумов считает, что проект имеет большое значение для региона, так как позволяет привести в нормативное состояние дорожную сеть в целом по агломерации.

"Раньше дорожная сфера получала денежные средства в рамках финансирования дорожного фонда. Мы получали ежегодно немаленькие суммы в региональный дорожный фонд. Но региональный фонд обслуживает республиканские и межмуниципальные дороги, и мы не могли тратить более 10% на муниципальные образования. На эти деньги такой крупной агломерации как Махачкала невозможно было привести в нормативное состояние дорожную сеть", - поясняет он.

Сейчас, по его словам, провели все конкурсные процедуры и через 10-15 дней министерство транспорта и дорожного хозяйства региона заключит контракты с подрядчиками.

Как сообщал ТАСС ранее, общая протяженность дорог махачкалинской агломерации составляет порядка 950 км, среди которых - дороги федерального, регионального и муниципального значений.

В 2017 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги России" в Махачкале отремонтировали 68 улиц и 2 подъездные автодороги. В рамках проекта дороги Махачкалы были расширены, там создали парковочные карманы. Власти региона рассчитывают, что таким образом решится вопрос заторов и проезд по дорогам станет безопаснее.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в 2017 году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормативам, и снижение количества ДТП.