"Ведомости": Минтранс пообещал остановить полеты Pegas Fly в Таджикистан

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Заместители министров транспорта России и Таджикистана Александр Юрчик и Ганджалзод Рахмон договорились о запрете полетов между двумя странами для авиакомпаний, не выполнявших рейсы в зимнюю навигацию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на протокол встречи.

На этом направлении полеты в новом сезоне начала только российская авиакомпания "Икар" (летает под брендом Pegas Fly) из Жуковского. Разногласия между авиационными властями России и Таджикистана продолжаются более полутора лет. Их причиной стал статус Жуковского, который, в отличие от других московских конкурентов, является не столичным, а региональным аэропортом.

В марте Таджикистан не разрешил "Уральским авиалиниям" полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры. Таджикская сторона не подтвердила полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб.

Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс РФ запретил ряд рейсов "Somon air" в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты "ЮТэйр" и "Уральских авиалиний".