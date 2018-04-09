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"Ведомости": Минтранс пообещал остановить полеты Pegas Fly в Таджикистан

Экономика и бизнес
9 апреля, 10:39 UTC+3

Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс РФ запретил ряд рейсов "Somon air" в Россию

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Заместители министров транспорта России и Таджикистана Александр Юрчик и Ганджалзод Рахмон договорились о запрете полетов между двумя странами для авиакомпаний, не выполнявших рейсы в зимнюю навигацию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на протокол встречи.

На этом направлении полеты в новом сезоне начала только российская авиакомпания "Икар" (летает под брендом Pegas Fly) из Жуковского. Разногласия между авиационными властями России и Таджикистана продолжаются более полутора лет. Их причиной стал статус Жуковского, который, в отличие от других московских конкурентов, является не столичным, а региональным аэропортом.

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В марте Таджикистан не разрешил "Уральским авиалиниям" полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры. Таджикская сторона не подтвердила полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб.

Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс РФ запретил ряд рейсов "Somon air" в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты "ЮТэйр" и "Уральских авиалиний".

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