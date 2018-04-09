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МЭР не поддержало законопроект о возможности увеличения доли торговых сетей в регионах

Экономика и бизнес
9 апреля, 11:26 UTC+3

Минэкономразвития отметило, что это "может негативно отразиться на малом и среднем бизнесе"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение Оценки регулирующего воздействия на законопроект Минпромторга, который разрешает торговым сетям превышать долю в 25% в регионе в двух случаях. Об этом говорится в сообщении министерства.

Превышение установленной доли в регионе, согласно проекту, возможно, если торговые сети вводят в эксплуатацию торговый объект, который был приобретен до достижения доли сети в 25% и при открытии дополнительных торговых площадей на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке.

"По данным Минпромторга, законопроект позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов для компаний розничной торговли. Однако Минэкономразвития видит в поправках риск увеличения доли крупных торговых сетей, что может негативно отразиться на малом и среднем бизнесе", - отмечается в сообщении.

Как поясняют в МЭР, 18 регионов представили в министерство свои позиции и указали риски. "По мнению региональных властей, которые участвовали в консультациях по законопроекту, поправки могут привести к существенному сокращению доли малых и средних предприятий в общем обороте розничной торговли. Кроме того, регионы заявляли о том, что законопроект негативно скажется на развитии других форматов торговли: ярмарок, розничных рынков, нестационарных и мобильных торговых объектов, ограничит конкуренцию", - указывают в министерстве.

В МЭР добавляют, что крупные торговые сети имеют унифицированный подход к формированию товарного ассортимента, что не позволяет местной продукции занять большую долю на прилавках. "Таким образом, законопроект может снизить эффективность малых и средних предприятий, создающих новые производства, в том числе в рамках политики импортозамещения", - поясняют в министерстве.

Помимо этого, в Минэкономразвития добавили, что Минпромторг не представил количественную оценку доходов и преимуществ от принятия законопроекта, а также перечень расходов и обязательств предпринимателей.

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