Mitsubishi отзывает в России 5 тыс. Lancer из-за некорректной работы подушек безопасности

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ООО "ММС Рус" - российский дилер Mitsubishi - отзывает в России 4 тыс. 780 автомобилей модели Lancer, реализованных с июля 2009 года по февраль 2010 года, из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва является, возможно, некорректное срабатывание подушки водителя", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки безопасности водителя.

6 апреля сообщалось о том, что Mitsubishi отзывает в России более 86 тыс. Outlander из-за некорректной работы подушек безопасности.