В Ингушетии откроют три новых корпуса топливно-энергетического колледжа

МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Три новых корпуса Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им. Т. Х. Цурова на 360 мест откроют в сельском поселении Нижние Ачалуки Ингушетии. Об этом сказал в понедельник руководитель региона Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию республики.

"В 2018 году планируется введение в эксплуатацию 3 новых корпуса Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им. Т. Х. Цурова, что увеличит количество посадочных мест на 360", - сказал Евкуров.

Новые корпуса возводились за счет ПАО "Россети" в рамках соглашения с Ингушетией, на строительство компания выделила более 300 млн рублей.

Колледж - единственное учебное заведение в республике - занимается подготовкой специалистов в сфере энергетики, располагается в приспособленных помещениях 1976 года постройки, которые ранее находились на балансе местного совхоза. Все старые корпуса признали непригодными для проведения занятий. По этой причине колледж вынужден был арендовать аудитории у близлежащих образовательных учреждений.