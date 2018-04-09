Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ обеспечит поддержку компаниям, подпавшим под санкции США

Экономика и бизнес
9 апреля, 11:53 UTC+3

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович добавил, что вопрос этой поддержки уже обсуждался

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ окажет поддержку компаниям, подпавшим под санкции США. Вопрос этой поддержки уже обсуждался.

Смотрите также

Новые санкции США. Кто вошел в черный список

Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи.

"Поддержка этих компаний (попавших под санкции) оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (эту поддержку оказывать) и заранее уже некоторые вещи обсуждали", - сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли в правительстве встреча с бизнесменами, которые попали в новый санкционный список США, Дворкович заметил, что сам проводит такие встречи с коммерсантами на постоянной основе.

"Я не знаю об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них каждую неделю встречаюсь, поэтому мы постоянно эту тему обсуждаем", - сказал он. "Поддержка будет в любом случае", - заключил вице-премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс доллара обновил максимум 2018 года
2
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
5
Постпред РФ: власти Сирии предупреждали ОЗХО о готовящейся провокации в Восточной Гуте
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости