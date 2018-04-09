Правительство РФ обеспечит поддержку компаниям, подпавшим под санкции США

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ окажет поддержку компаниям, подпавшим под санкции США. Вопрос этой поддержки уже обсуждался.

Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи.

"Поддержка этих компаний (попавших под санкции) оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (эту поддержку оказывать) и заранее уже некоторые вещи обсуждали", - сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли в правительстве встреча с бизнесменами, которые попали в новый санкционный список США, Дворкович заметил, что сам проводит такие встречи с коммерсантами на постоянной основе.

"Я не знаю об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них каждую неделю встречаюсь, поэтому мы постоянно эту тему обсуждаем", - сказал он. "Поддержка будет в любом случае", - заключил вице-премьер.