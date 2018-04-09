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Совет директоров "Саратовских авиалиний" прекратил полномочия гендиректора Вахромеева

Экономика и бизнес
9 апреля, 12:13 дата обновления: 9 апреля, 12:40 UTC+3

Отставка гендиректора компании связана с авиакатастрофой в Подмосковье, в которой погибли 71 человек

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Внеочередной совет директоров АО "Саратовские авиалинии" уволил гендиректора компании Алексея Вахромеева, сообщается на сайте перевозчика.

После февральской катастрофы самолета авиакомпании АН-148 в компании прошли проверки, по итогам которых глава Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору "Саратовских авиалиний" добровольно подать заявление об аннулировании сертификата эксплуатанта из-за "безответственного отношения" к безопасности полетов.

"7 апреля состоялся внеочередной Совет директоров АО "Саратовские авиалинии", на котором были приняты решения: досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "Саратовские авиалинии" Вахромеева Алексея Николаевича и расторгнуть трудовой договор с ним 11 апреля 2018 г.", - говорится в сообщении авиакомпании, чей АН-148 с 71 человеком на борту разбился в феврале после взлета из Домодедова.

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