Порошенко призвал бизнес и политиков ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал немецких политиков и предпринимателей пересмотреть отношение к проекту по строительству трубопровода "Северный поток - 2", поскольку, по его мнению, транзит российского газа в Европу через территорию его страны значительно более выгоден.

"Немецкие политики и предприятия должны хорошо подумать. "Северный поток - 2" - это чисто политический проект, который финансирует Россия", - утверждает Порошенко в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете "Хандельсблат". Украинский президент назвал "Северный поток - 2" "политической взяткой за лояльность к России" и высказал мнение, этот проект "не имеет под собой экономического обоснования".

Порошенко заявил, что транзит газа через Украину "значительно дешевле", а газотранспортную систему его страны "можно легко и выгодно модернизировать". "Без огромных инвестиций ее можно значительно расширить", - считает он.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.