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"Русгидро" проанализирует ситуацию с "Русалом", подпавшим под новые санкции США

Экономика и бизнес
9 апреля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Генерирующая компания "Русгидро" намерена реализовать с "Русалом" совместный проект по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро", которая намерена реализовать с "Русалом" совместный проект по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), проанализирует ситуацию с включением своего партнера в новый список санкций минфина США. Об этом сообщили журналистам в компании.

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"Русгидро" проанализирует ситуацию с включением "Русала" в "черный список" OFAC (минфин США - прим. ТАСС)", - сказали в компании.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему "Русал" и En+ Group.

"Русгидро" на прошлой неделе сообщила, что совет директоров компании одобрил окончательные условия вхождения генерирующей компании в тайшетский проект, подразумевающий завершение строительства алюминиевого завода в Сибири.

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