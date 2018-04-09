"Русгидро" проанализирует ситуацию с "Русалом", подпавшим под новые санкции США

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро", которая намерена реализовать с "Русалом" совместный проект по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), проанализирует ситуацию с включением своего партнера в новый список санкций минфина США. Об этом сообщили журналистам в компании.

"Русгидро" проанализирует ситуацию с включением "Русала" в "черный список" OFAC (минфин США - прим. ТАСС)", - сказали в компании.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему "Русал" и En+ Group.

"Русгидро" на прошлой неделе сообщила, что совет директоров компании одобрил окончательные условия вхождения генерирующей компании в тайшетский проект, подразумевающий завершение строительства алюминиевого завода в Сибири.