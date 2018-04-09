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Индексы Мосбиржи и РТС ускорили падение до 9-10%

Экономика и бизнес
9 апреля, 12:54 UTC+3

Индекс Московской биржи на 12:55 мск находится на отметке в 2075,04 пункта, индекс РТС - на отметке в 1103,98 пункта

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Индекс Московской биржи по состоянию на 12:55 мск ускорил падение до 9% и находится на отметке в 2075,04 пункта. РТС упал на 10,7% и достиг 1103,98 пункта, в ходе торговой сессии индекс опускался ниже 1100 пунктов, до 1089,95 пункта впервые с 6 сентября 2017 года.

По данным на 11:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС теряли около 4%.

На открытии торгов индекс Мосбиржи опускался на 0,86%, до отметки в 2261,71 пункта, а долларовый индекс РТС понижался на 0,81%, до 1226,5 пункта.

В тройке лидеров падения на торгах Московской биржи - обыкновенные акции "Мечела" (-31,99%), "Русала" (27,8%) и ТМК (-17,86%).

Также снижаются акции ГМК "Норильский никель" (-13,23%), "Полюса" (-13,12%), "Россетей" (-12,8%), АФК "Система" (-12,79%), Сбербанка (-12,09%), ВТБ (-11,71%), "Русгидро" (-11,48), X5 Retail Group (-10,91%), "Новатэка" (-9,98%), "Мегафона" (-9,57%), НМТП (-9,34%), "Роснефти" (-9,34%) и ряда других компаний.

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