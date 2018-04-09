Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Палаты Гурьевых в центре Москвы повторно выставлены на торги за половину стоимости

Экономика и бизнес
9 апреля, 13:14 UTC+3

Начальная цена здания в 2016 году составляла 601,3 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Усадьба конца XVII - XVIII веков в Потаповском переулке Москвы, известная как Палаты Гурьевых, повторно выставлена на торги со снижением стартовой цены на 50%, новый владелец сможет использовать историческое здание как доходный дом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

"Будущий инвестор, ставший победителем аукциона, получит возможность приобрести историческое здание в самом центре Москвы по сниженной цене - 307,6 миллионов рублей", - сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Он уточнил, что в 2016 году начальная цена здания составляла 601,3 млн рублей, однако тогда проект не удалось реализовать. При переоценке объекта эксперты учли, что износ здания составляет 56% после тушения пожара в 2009 году. Новому собственнику здания придется провести комплекс реставрационных работ для получения разрешения на реализацию проекта.

Директор департамента по работе с девелоперами Savills Александра Синилова отметила, что наиболее выгодным для инвестора может стать использование усадьбы как доходного дома. "На сегодняшний день в Москве, как и в любой другой мировой столице, есть активный спрос на доходные дома (апартаменты в аренду на срок от 1 суток), а вот качественное предложение практически отсутствует. Эта ниша фактически не занята, а такие здания, как дом в Потаповском переулке, идеально подходят под это функциональное использование", - считает Синилова.

Городская усадьба построена в конце XVII-XVIII вв, XIX-XX вв. Здесь в 1845-1859 гг. размещался пансион пастора Л. Эннеса. В конце XVIII века хозяин усадьбы купец Михаил Колосов несколько расширил главный дом, затем дом надстраивали в 1845 г. Во второй половине XIX века промышленник и меценат Василий Кокорев провел масштабную реконструкцию строения, увеличил его площадь и изменил фасад. Позже в усадьбе жили владельцы кондитерской фабрики "Товарищество А. И. Абрикосова сыновей". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
2
Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом
3
Порошенко призвал бизнес и политиков ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2"
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости