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В горах Северной Осетии построят фермы экологически чистого молочного животноводства

Экономика и бизнес
9 апреля, 13:25 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 9, апреля. /ТАСС

Проект позволит создать 50-100 новых рабочих мест в горных районах Северной Осетии

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ВЛАДИКАВКАЗ, 9 апреля. /ТАСС/. Первый в Северной Осетии сельхозпотребкооператив "Алания Продукт" начнет в 2018 году реализацию проекта экологически чистого молочного животноводства в высокогорье, сообщил ТАСС инициатор проекта, коммерческий директор группы компаний "Алания Продукт" Руслан Цагараев.

"Фермы экологически чистого молочного животноводства появятся на высоте от 1 до 2,5 тысячи метров над уровнем моря в Алагирском районе республики - от высокогорного селения Зинцар до Згида и Мамисона. Там же будет организована переработка и выпуск готовой продукции", - сказал Цагараев.

В настоящее время в районе уже подготовлены помещения для содержания 100 голов. Выбрали площадки для строительства миниферм, проводится реконструкция помещений. Закупили два автомобиля для доставки готовой продукции, а также заключили договоры о поставках с сетями "Магнит", "Метро", "Дикси" и республиканскими супермаркетами "Забава", "Стейтон".

Планируется закупка 300 голов племенных коров молочно-мясных пород. Кооператив поможет также с доильным оборудованием, ветеринарной и зоотехнической поддержкой, кормами, закупит специализированные автомобили для сбора молока, оборудование для переработки, логистики, хранения и продажи готовой продукции. Рассматривается и вариант установки модульных миниферм.

Реализация проекта позволит создать 50-100 новых высокопроизводительных рабочих мест в горных районах Северной Осетии. Также до 2023 года планируется увеличить поголовье дойного стада до 1 тыс. голов, надои молока - до 20 т. в сутки.

"Мы планируем удовлетворить растущий спрос на экологически чистую молочную продукцию. Проект реализуется при поддержке регионального Минсельхоза и главы республики Вячеслава Битарова", - сказал Руслан Цагараев.

О кооперативе

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Алания Продукт" создан в 2017 году и является в настоящее время единственным в республике. В его состав входят 10 крестьянско-фермерских хозяйств, пять личных подсобных хозяйств, три общества с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель. Они и будут реализовывать проект строительства экофермы.

Сейчас участники кооператива занимаются развитием молочного животноводства, производством сыра и молочных продуктов, сбором и реализацией молока, переработкой мяса.

Глава республики подчеркивал важность создания подобных кооперативов в регионе. По его словам, "развитие малых форм хозяйствования должно стать основой сельскохозяйственной потребительской кооперации, данная организационно-правовая форма интегрированного объединения позволит сформировать необходимую материально-техническую базу для перерабатывающей отрасли, создать дополнительные рабочие места, расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции".

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