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В Финансовом центре на Дальнем Востоке начнут применять блокчейн-технологии

Экономика и бизнес
9 апреля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В 2017 году кабмин и Центробанк поддержали создание в свободном порту Владивосток (СПВ) финансового центра с филиалом иностранных кредитных организаций и мультивалютной краудфандинговой платформой

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ТАСС, 9 апреля. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) и китайская компания Tai Cloud Corporation (Tai Cloud) заключили соглашение о совместной реализации проектов на базе блокчейн-технологий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Одним из таких проектов станет финансовый центр в порту Владивосток, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ФРДВ.

Ранее в октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку представить предложения о создании в порту Владивосток финансового центра с особыми условиями для иностранных банков. Глава Минвостокразвития Александр Галушка в марте сообщил ТАСС, что правительство и Центробанк поддерживают создание в свободном порту Владивосток (СПВ) финансового центра, предусматривающего возможность открытия филиалов иностранных кредитных организаций, создание мультивалютной краудфандинговой платформы и биржи цифровых финансовых активов.

"ФРДВ и Tai Cloud будут совместно работать над разработкой и внедрением технологии блокчейн в рамках приоритетных проектов развития российского Дальнего Востока. Одним из таких проектов должен стать финансовый центр в порту Владивосток", - сказал представитель фонда.

Он отметил, что Tai Cloud владеет "опытом разработки и реализации множества инновационных решений, построенных на базе блокчейн, включая технологии управления цепью поставок, энергетической инфраструктурой, учетными записями пациентов, финансовые технологии". "Компания участвовала во внедрении решений для Китайской национальной пищевой корпорации, китайской Государственной сетевой корпорации, Китайскому фонду исследований возраста", - добавил представитель ФРДВ.

Как сообщается на официальном сайте, Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) учрежден "Внешэкономбанком" (ВЭБ), который является его единственным акционером. ФРДВ - это один из элементов системы государственных институтов, созданных для ускоренного развития дальневосточного и байкальского макрорегионов. Фонд содействует притоку инвестиций через предоставления льготного 5%-ного кредита в рублях и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях.

В пресс-службе фонда уточнили, что активы ФРДВ составляют 38 млрд рублей. Из них, по состоянию на февраль 2018 года, уже инвестированы 25 млрд рублей в 15 отраслевых проектов общей стоимостью 192 млрд рублей, в том числе в проекты, реализуемые по поручениям правительства РФ.

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