ОАК предложила ограничить ввоз иностранных самолетов в РФ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия РФ, предлагает законодательно ограничить ввоз в Россию иностранных самолетов старше шести лет.

Об этом заявил технический директор и глава департамента развития индустриальной модели ОАК Юрий Тарасов на совместном заседании Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по авиационной промышленности и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России.

"Предложения по изменению законодательной базы. Первое - это обнуление НДС на отечественную продукцию авиастроения. Второе - ограничение на ввоз иностранных воздушных судов возрастом более пяти-шести лет. Запрещение применения режима временного ввоза для коммерческих воздушных судов. И четвертое - это возможность использования научного задела, результатов интеллектуальной деятельности, полученных при создании боевой техники", - перечислил он предложения корпорации.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших российских авиапредприятий России. Государству в лице Росимущества принадлежит 91,2% акций холдинга. В состав ПАО "OAK" входят: Компания "Сухой", Корпорация "Иркут", РСК "МиГ", "Туполев", "Ил", "Гражданские самолеты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпорация выпускает самолеты "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - SSJ100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.