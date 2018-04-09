Турецкие партнеры РФПИ интересуются инвестициями в компанию "Яндекс"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Турецкие партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) интересуются инвестициями в IT-компанию "Яндекс", а также в другие российские проекты. Об этом в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В Турции присутствует "Яндекс", это пример очень успешной российской технологии, которая, соответственно, может быть очень хорошим экспортным продуктом, потому что многие страны хотели бы иметь альтернативу существующим западным поисковым системам. Поэтому для турецких коллег интересны инвестиции и в "Яндекс" в Турции, и в ряд других проектов", - сказал он.

По словам Дмитриева, РФПИ совместно с турецкими коллегами обсуждает ряд проектов, позволивших бы снизить пошлины на российские товары. "Мы думаем, как эти барьеры снимать, в том числе благодаря взаимодействию нашего фонда с суверенным фондом Турции (ТСФ - прим. ТАСС)", - подчеркнул глава фонда.

3 апреля РФПИ и Турецкий суверенный фонд запустили Российско-турецкий инвестиционный фонд. Соответствующее соглашение было подписано в Анкаре в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.