Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом

Экономика и бизнес
9 апреля, 13:46 дата обновления: 9 апреля, 14:08 UTC+3

Премьер поручил кабмину подготовить предложения по поддержке российских компаний, подпавших под новые ограничения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом, который неприемлем и нелегитимен.

Смотрите также

Новые санкции США. Кто вошел в черный список

"Пятничные санкции в отношении нашей страны - это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но и завуалированной еще в эту санкционную обложку", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. Он уверен: "Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права".

Медведев напомнил, что "в минувшую пятницу минфин США объявил о новых ограничениях в отношении 24 наших граждан и 14 российских компаний". "Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную, простую, прагматическую цель - решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи", - заявил глава кабмина. По его оценке, "есть политическая обложка, а все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать, не должны заслонять экономической сути". "Экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку", - подчеркнул премьер-министр РФ.

"По сути, это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле конкуренцию американскому бизнесу", - уверен Медведев.

Председатель российского правительства также напомнил, что Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, "активно выступал за то, чтобы Америка вела протекционистскую политику". "Собственно мы это сейчас и наблюдаем, причем не только в отношении России. Против целого ряда государств вводятся новые пошлины, это касается и Евросоюза - на стальную, на алюминиевую продукцию, в том числе, - а с Китаем вообще назревает прямая торговая война", - отметил Медведев.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

Медведев заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США. "Конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", - сказал председатель правительства.

Глава кабмина поручил вице-премьерами, министрам и руководителям ведомств "проработать вопрос об эффективных ответных мерах Российской Федерации".

"Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они [ответные меры] должны последовать", - подчеркнул Медведев.

Премьер также поручил кабмину подготовить предложения по поддержке российских компаний, подпавших под новые санкции. "Что касается наших компаний, которые попали под санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Он дал поручение: "Выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку можно было бы компаниям оказать".

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дирипаска, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов и бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.

В перечне несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд Миллер, Алексей Борисович Костин, Андрей Леонидович Дерипаска, Олег Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Керимов, Сулейман Абусаидович Вексельберг, Виктор Феликсович
Страны
США Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
2
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
3
Курс евро превысил 73 рубля впервые с 2016 года
4
Порошенко призвал бизнес и политиков ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2"
5
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости