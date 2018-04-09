Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом

ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом, который неприемлем и нелегитимен.

"Пятничные санкции в отношении нашей страны - это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но и завуалированной еще в эту санкционную обложку", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. Он уверен: "Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права".

Медведев напомнил, что "в минувшую пятницу минфин США объявил о новых ограничениях в отношении 24 наших граждан и 14 российских компаний". "Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную, простую, прагматическую цель - решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи", - заявил глава кабмина. По его оценке, "есть политическая обложка, а все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать, не должны заслонять экономической сути". "Экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку", - подчеркнул премьер-министр РФ.

"По сути, это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле конкуренцию американскому бизнесу", - уверен Медведев.

Председатель российского правительства также напомнил, что Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, "активно выступал за то, чтобы Америка вела протекционистскую политику". "Собственно мы это сейчас и наблюдаем, причем не только в отношении России. Против целого ряда государств вводятся новые пошлины, это касается и Евросоюза - на стальную, на алюминиевую продукцию, в том числе, - а с Китаем вообще назревает прямая торговая война", - отметил Медведев.

Медведев заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США. "Конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", - сказал председатель правительства.

Глава кабмина поручил вице-премьерами, министрам и руководителям ведомств "проработать вопрос об эффективных ответных мерах Российской Федерации".

"Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они [ответные меры] должны последовать", - подчеркнул Медведев.

Премьер также поручил кабмину подготовить предложения по поддержке российских компаний, подпавших под новые санкции. "Что касается наших компаний, которые попали под санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Он дал поручение: "Выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку можно было бы компаниям оказать".

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дирипаска, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов и бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.

В перечне несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.