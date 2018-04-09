Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нацперестраховщик выплатил первые 42,2 млн рублей по крушению Ан-148

Экономика и бизнес
9 апреля, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Общую сумму резерва по этому убытку в компании не раскрыли

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская национальная перестраховочная компания произвела первый платеж в размере 42,2 млн рублей по доле участия в договоре перестрахования компании "АльфаСтрахование" в отношении разбившегося 11 февраля самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". Об этом сообщает пресс-служба РНПК.

Смотрите также

Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

Всего у РНПК несколько договоров перестрахования с "АльфаСтрахованием" по этому риску, в том числе - воздушного судна и гражданской ответственности авиакомпании, добавил представитель компании. Общую сумму резерва РНПК по этому убытку в компании не раскрыли, отметив, что прямой страховщик еще не завершил урегулирование убытка.

"АльфаСтрахование" была страховщиком рисков компании "Саратовские авиалинии", чей самолет разбился 11 февраля в Подмосковье, в результате чего погиб 71 человек. По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика минимальная выплата за гибель пассажира на транспорте составляет 2,025 млн руб. Страховщик компенсирует вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров в пределах страховой суммы.

Жизнь каждого члена экипажа, согласно Воздушному кодексу РФ, в обязательном порядке страхуется минимум на 1 млн руб. Кроме того, родственники членов экипажа и пассажиров, которые были в командировке, получат дополнительно по 1 млн руб. по линии социального страхования, сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин.

Также в "АльфаСтраховании" страховали и сам самолет. Страховую сумму источники ТАСС оценивали в 500-800 млн рублей, страховщик ее не раскрывает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Ан-148 в Подмосковье
Страны
Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
2
В России упростили порядок установления инвалидности
3
Выпрыгнувший из окна при пожаре в "Зимней вишне" мальчик начал ходить
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
Генпрокуратура обнародовала документы по делу Березовского
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости