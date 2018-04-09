Нацперестраховщик выплатил первые 42,2 млн рублей по крушению Ан-148

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская национальная перестраховочная компания произвела первый платеж в размере 42,2 млн рублей по доле участия в договоре перестрахования компании "АльфаСтрахование" в отношении разбившегося 11 февраля самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". Об этом сообщает пресс-служба РНПК.

Всего у РНПК несколько договоров перестрахования с "АльфаСтрахованием" по этому риску, в том числе - воздушного судна и гражданской ответственности авиакомпании, добавил представитель компании. Общую сумму резерва РНПК по этому убытку в компании не раскрыли, отметив, что прямой страховщик еще не завершил урегулирование убытка.

"АльфаСтрахование" была страховщиком рисков компании "Саратовские авиалинии", чей самолет разбился 11 февраля в Подмосковье, в результате чего погиб 71 человек. По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика минимальная выплата за гибель пассажира на транспорте составляет 2,025 млн руб. Страховщик компенсирует вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров в пределах страховой суммы.

Жизнь каждого члена экипажа, согласно Воздушному кодексу РФ, в обязательном порядке страхуется минимум на 1 млн руб. Кроме того, родственники членов экипажа и пассажиров, которые были в командировке, получат дополнительно по 1 млн руб. по линии социального страхования, сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин.

Также в "АльфаСтраховании" страховали и сам самолет. Страховую сумму источники ТАСС оценивали в 500-800 млн рублей, страховщик ее не раскрывает.