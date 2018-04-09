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Жаров: Telegram технически может предоставить ФСБ ключи от публичных чатов

Экономика и бизнес
9 апреля, 14:04 дата обновления: 9 апреля, 14:15 UTC+3

Глава Роскомнадзора уверен, что любой мессенджер может изменить свою "архитектуру", чтобы соответствовать законодательству

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Руководитель Роскомнадзор Александр Жаров

Руководитель Роскомнадзор Александр Жаров

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Telegram обладает техническими возможностями для предоставления органам безопасности ключей от открытых чатов в отличие от секретных, сообщил в понедельник журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"В секретных чатах передать ключи невозможно. В открытых чатах это возможно. В конечном итоге, я, конечно, опять же фантазирую, но любой мессенджер может изменить свою "архитектуру" для того, чтобы соответствовать законодательству той страны, в которой он работает", - сказал Жаров

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