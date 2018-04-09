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X5 Retail Group заявила о неготовности 50% поставщиков к работе с системой "Меркурий"

Экономика и бизнес
9 апреля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Среди компаний, которые пока не готовы к переходу на эту систему, почти 35% входят в сотню самых крупных поставщиков X5 Retail

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Половина поставщиков X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") пока не готовы к переходу на работу с системой электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 июля 2018 года. Об этом сообщил журналистам представитель компании.

"В настоящий момент у Х5 около 1,5 тыс. поставщиков продукции, подлежащей ветеринарной сертификации с 1 июля 2018 года. Из них порядка 50% не подтвердили готовность к работе в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Меркурий", либо не провели комплекс мероприятий по внедрению ФГИС в собственные бизнес-процессы", - отметил представитель X5.

При этом среди компаний, которые пока не готовы к переходу на эту систему, почти 35% входят в сотню самых крупных поставщиков X5 Retail, отметили в компании.

"О неготовности стартовать с работой в системе "Меркурий" компанию уведомляют не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики продукции, подлежащей электронной ветеринарной сертификации. Среди топ-100 поставщиков Х5 почти 35% на настоящий момент не провели тестирование системы на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и находятся в зоне высокого риска невозможности осуществлять поставки с 1 июля 2018 года", - сказал представитель ретейлера.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что не все производители успевают подключиться к "Меркурию" с 1 июля, поэтому сейчас обсуждается возможность запуска маркировки продуктов питания как альтернативы электронной ветеринарной сертификации. Разница состоит в том, что работа с "Меркурием" подразумевает переход на электронный документооборот, в том числе оформление в этой системе всех ветеринарных сопроводительных документов, а маркировка - нанесение на продукцию специальных кодов или чипов.

Пока добровольная ветсертификация в электронном виде проводится для таких продуктов питания, как мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты, икра, колбасные изделия, мед, корма для животных. С 1 июля 2018 года она станет обязательной как для этих категорий, так и для ряда новых: молочных продуктов всех видов, сыров, рыбной гастрономии, рыбных консервов, замороженных и охлажденных полуфабрикатов, детского питания, которое содержит ингредиенты животного происхождения.

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