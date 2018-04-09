Правительство России 11 апреля представит в Госдуме отчет за весь период деятельности

ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство России 11 апреля представит в Государственной думе отчет за весь период деятельности, а не только за последний год. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Мы представляем отчет после выборов президента как правительство, которое работает уже достаточно долго, дольше всех в истории современной России. Поэтому было бы правильнее, и из этого я буду исходить во время отчета, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности, чтобы подробно объяснить и депутатам, и, конечно, нашим гражданам, логику принятых решений и последствия этих решений", - сказал Медведев.

Глава правительства поблагодарил своих заместителей за работу по подготовке отчета кабинета министров. Медведев напомнил, что практика отчетов правительства действует уже 10 лет. "Считаю, что она полностью себя оправдала. Сейчас даже как-то удивительно вспоминать то время, когда правительство в Думе не отчитывалось", - отметил Медведев.