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Предприятия Evraz в США подали обращения в рамках процедуры исключения из списка пошлин

Экономика и бизнес
9 апреля, 14:14 UTC+3

Президент компании Александр Фролов отметил, что сейчас довольно сложно говорить, какой будет результат

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Предприятия Evraz в США подали обращения в рамках процедуры исключения продукции металлургической компании из нового списка пошлин на металлопродукцию. Об этом сообщил журналистам президент Evraz Александр Фролов.

"В Америке существует специальная процедура, наши американские предприятия в этой процедуре участвуют. Они все необходимые обращения уже подали. Сейчас довольно сложно говорить, какой будет результат, но, тем не менее, шансы есть на то, что продукция НТМК [Нижнетагильского металлургического комбината] будет исключена из этого перечня, который попал под пошлины", - сказал он.

По словам Фролова, новые пошлины в США несколько ухудшили ситуацию с поставками производимых компанией слябов, но одновременно с этим внутренний рынок в США довольно серьезно вырос, поскольку потребители опасаются закрытия рынка и пытаются пополнить свои запасы металлопродукции.

Согласно оценке аналитиков "ВТБ Капитал", Evraz экспортирует в США около 400 тыс. т слябов, а поставки готовой стальной продукции на внутренний рынок предприятиями североамериканского дивизиона компании составляют 1,5 млн т в год.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

Министерство торговли США 19 марта приступило к приему заявок на исключение из списка пошлин отдельных видов металлопродукции. В заявках американские компании-импортеры должны обосновать отсутствие такой продукции надлежащего качества или в достаточном количестве на внутреннем рынке США. В ведомстве ожидают, что таких заявок будет примерно 4,5 тыс. На принятие решений по ним отводится 90 дней.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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