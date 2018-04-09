Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕАЭС и Иран завершают подготовку соглашения о зоне свободной торговли

Экономика и бизнес
9 апреля, 14:14 дата обновления: 9 апреля, 14:32 UTC+3

Участие российских компаний в нефтегазовых проектах в Иране может принести миллиарды долларов инвестиций в экономику этой страны, отметил глава нижней палаты парламента РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран завершают подготовку соглашения о создании зоны свободной торговли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии российско-иранского делового форума.

"Повысить эффективность инвестиционного сотрудничества и объемов двусторонней торговли можно в результате формирования зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Работа над соответствующим соглашением близится к завершению", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

"В активизации нашего торгово-экономического сотрудничества большое значение сегодня имеет межбанковское взаимодействие", - продолжил спикер. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе нынешнего визита парламентской делегации РФ и является одним из приоритетных.

Интервью

Мехди Санаи

Посол в РФ: Иран подготовил себя к возможному выходу США из ядерной сделки

Перейти в раздел Интервью

"Организация взаимного приема платежных карт, финансового сопровождения совместных проектов, взаиморасчетов в рублях - приоритетная задача в этой работе", - добавил Володин. В связи с этим он отметил, что существенная доля взаиморасчетов между Россией и Ираном уже приходится на российские рубли. "Решение финансовых и банковских вопросов особенно важно, когда мы говорим о торгово-экономическом сотрудничестве между субъектами РФ и провинциями Ирана. Бизнесменам из регионов в отсутствие прямого межбанковского взаимодействия приходится преодолевать дополнительные трудности в реализации проектов", - пояснил политик.

В конце марта заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян сообщил журналистам, что договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном может быть подписан до конца мая, сроком на три года.

В марте посол Ирана в России Мехди Санаи в интервью ТАСС говорил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном близки к завершению. Работа над созданием данного соглашения между ЕАЭС и Ираном началась в 2015 году, однако сроки подписания соглашения неоднократно переносились. В ЕАЭС входят Армении, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Российские инвестици

Участие российских компаний в нефтегазовых проектах в Иране может принести миллиарды долларов инвестиций в экономику этой страны, добавил Володин.

"В случае реализации соответствующих проектов, по предварительным оценкам, объемы российских инвестиций в иранскую экономику могут исчисляться миллиардами долларов", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

Володин констатировал, что сотрудничество между Россией и Ираном имеет большой, но пока не раскрытый инвестиционный потенциал. "Яркий пример этому - планы российских компаний по участию в развитии нефтегазового сектора Ирана", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
2
В России упростили порядок установления инвалидности
3
Выпрыгнувший из окна при пожаре в "Зимней вишне" мальчик начал ходить
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
Генпрокуратура обнародовала документы по делу Березовского
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости