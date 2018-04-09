ЕАЭС и Иран завершают подготовку соглашения о зоне свободной торговли

ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран завершают подготовку соглашения о создании зоны свободной торговли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии российско-иранского делового форума.

"Повысить эффективность инвестиционного сотрудничества и объемов двусторонней торговли можно в результате формирования зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Работа над соответствующим соглашением близится к завершению", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

"В активизации нашего торгово-экономического сотрудничества большое значение сегодня имеет межбанковское взаимодействие", - продолжил спикер. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе нынешнего визита парламентской делегации РФ и является одним из приоритетных.

"Организация взаимного приема платежных карт, финансового сопровождения совместных проектов, взаиморасчетов в рублях - приоритетная задача в этой работе", - добавил Володин. В связи с этим он отметил, что существенная доля взаиморасчетов между Россией и Ираном уже приходится на российские рубли. "Решение финансовых и банковских вопросов особенно важно, когда мы говорим о торгово-экономическом сотрудничестве между субъектами РФ и провинциями Ирана. Бизнесменам из регионов в отсутствие прямого межбанковского взаимодействия приходится преодолевать дополнительные трудности в реализации проектов", - пояснил политик.

В конце марта заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян сообщил журналистам, что договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном может быть подписан до конца мая, сроком на три года.

В марте посол Ирана в России Мехди Санаи в интервью ТАСС говорил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном близки к завершению. Работа над созданием данного соглашения между ЕАЭС и Ираном началась в 2015 году, однако сроки подписания соглашения неоднократно переносились. В ЕАЭС входят Армении, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Российские инвестици

Участие российских компаний в нефтегазовых проектах в Иране может принести миллиарды долларов инвестиций в экономику этой страны, добавил Володин.

"В случае реализации соответствующих проектов, по предварительным оценкам, объемы российских инвестиций в иранскую экономику могут исчисляться миллиардами долларов", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

Володин констатировал, что сотрудничество между Россией и Ираном имеет большой, но пока не раскрытый инвестиционный потенциал. "Яркий пример этому - планы российских компаний по участию в развитии нефтегазового сектора Ирана", - отметил он.