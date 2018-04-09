Путин встретится с Ткачевым и проведет ряд международных разговоров по телефону

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с главой Минсельхоза Александром Ткачевым и совершит ряд международных телефонных разговоров. "Президент встретится сегодня, наряду с другими коллегами, с министром сельского хозяйства Ткачевым", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Говоря об актуальности встречи, представитель Кремля напомнил о проблематике подготовки к весенне-полевым работам.

"Сегодня несколько международных телефонных разговоров запланировано у президента", - добавил он.