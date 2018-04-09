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Путин встретится с Ткачевым и проведет ряд международных разговоров по телефону

Экономика и бизнес
9 апреля, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Говоря об актуальности встречи, представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о проблематике подготовки к весенне-полевым работам

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с главой Минсельхоза Александром Ткачевым и совершит ряд международных телефонных разговоров. "Президент встретится сегодня, наряду с другими коллегами, с министром сельского хозяйства Ткачевым", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Говоря об актуальности встречи, представитель Кремля напомнил о проблематике подготовки к весенне-полевым работам.

"Сегодня несколько международных телефонных разговоров запланировано у президента", - добавил он.

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