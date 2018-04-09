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Власти Крыма заявили о давлении Украины и ЕС на иностранных гостей, приглашенных на ЯМЭФ

Экономика и бизнес
9 апреля, 15:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, апреля. /ТАСС

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отметил, что бизнесмены и депутаты национальных парламентов и Европарламента намерены посетить форум, несмотря на давление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о давлении со стороны Украины и Евросоюза на иностранных политиков и бизнесменов, приглашенных на Ялтинский международной экономический форум (ЯМЭФ).

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"Факты такие известны: оказывается множественное давление [на приглашенных иностранных участников форума] со стороны Украины и органов Евросоюза, которые заняли жесткую позицию [против признания Крыма российским]. Тем не менее, по всем нашим данным, и бизнесмены, и депутаты национальных парламентов и Европарламента ехать на форум собираются", - сказал он в понедельник ТАСС.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, включая более 300 международных участников из порядка 50 стран.

"Я бы не хотел называть, из каких стран прибудут гости, поскольку <...> начнется давление на эти страны со стороны Запада и со стороны Украины. <...> Я могу лишь сказать, что будут участвовать представители многих стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, в том числе будут такие страны, которые ранее не участвовали в ЯМЭФ", - добавил Мурадов.

По данным пресс-службы форума, ожидается участие в ЯМЭФ депутатов Европарламента, парламентов Германии, Австрии, политиков из Италии, Франции, других стран Европы. Одной из наиболее представительных групп международных гостей станет делегация из Китая. Кроме того, форум в Ялте собирается посетить делегация из Сирии.

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