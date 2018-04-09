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СМИ: Lufthansa отменяет 10 апреля более 800 рейсов из-за стачки госслужащих

Экономика и бизнес
9 апреля, 15:02 UTC+3 БЕРЛИН 9, апреля. /ТАСС

Отмечается, что забастовка может затронуть около 90 тыс. пассажиров

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БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa отменяет 10 апреля более 800 рейсов из-за намеченной на этот день стачки госслужащих. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении крупнейшего авиаперевозчика ФРГ.

Ранее в этот же день профсоюз работников сферы услуг Verdi призвал госслужащих провести 10 апреля забастовку в четырех аэропортах Германии - во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене. Она может затронуть около 90 тыс. пассажиров.

Как отметила авиакомпания, в акции примут участие сотрудники служб безопасности и наземных служб аэропортов.

Тем самым Verdi намерен повысить давление перед очередным этапом тарифных переговоров с работодателями.

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