Первый в РФ ветропарк в 2018 году может реализовать до 85 ГВт/ч электроэнергии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Первый введенный в эксплуатацию в России ветропарк, который в Ульяновской области построила финская компания Fortum, в первом квартале этого года выработал 21,61 ГВт/ч электроэнергии. По итогам года компания рассчитывает, что годовой объем реализации электроэнергии, произведенной станциями ветропарка, составит 85 ГВт/ч, говорится в сообщении Fortum.

По данным "Системного оператора", в 2017 году выработка электроэнергии в целом по России составила 1,074 трлн кВт/ч.

С января 2018 года Ульяновскую ветряную электрическую станцию (ВЭС) включили в реестр мощности. Новая ВЭС с установленной мощностью 35 МВт стала первым генерирующим объектом, функционирующим на основе использования энергии ветра, начавшим работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

"Наша ветроэлектростанция в Ульяновской области уже показала свою востребованность и стала ярким стартом национального проекта развития альтернативной энергетики. Стабильные поставки электроэнергии, произведенной на ВЭС, доказывают наш успех на пути развития глобальной цели корпорации Fortum по укреплению позиций в возобновляемой генерации", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента корпорации Fortum, главы дивизиона в России Александра Чуваева.

Ранее заместитель руководителя инвестиционного дивизиона УК "Роснано" Алишер Каланов сообщал журналистам, что Фонд развития ветроэнергетики, созданный "Роснано" и Fortum, до конца 2018 года построит в Ульяновской области первый совместный ветропарк мощностью 50 МВт. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит €65 млн.

Летом 2017 года "Фортум Энергия" (переименованная впоследствии в "Ветропарки ФРВ"), подконтрольная Фонду развития ветроэнергетики, получила право на строительство в России в 2018 - 2022 годах 26 ветропарков, совокупная установленная мощность которых составит 1000 МВт. Строить их планируют на юге страны - в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области. Также компания заявила объекты в Мурманской и Ульяновской областях и два объекта в Татарстане.

В апреле 2017 года Fortum и "Роснано" создали Фонд развития энергетики, который инвестирует в развитие российского рынка ветроэнергетики 30 млрд рублей. Еще 70 млрд рублей на реализацию проектов по строительству ветропарков в России фонд планирует привлечь у банков.