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В Центральном районе Москвы расширят тротуары и увеличат пешеходные зоны

Экономика и бизнес
9 апреля, 15:32 UTC+3

Благоустройство не будет нарушать стилистику исторической застройки

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Подготовительные работы перед реализацией программы благоустройства начались в районе Лесной улицы в центре Москвы, сообщает в понедельник пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Здесь обновят дорожное покрытие, проведут замену инженерных коммуникаций, отремонтируют водопровод и ливневую канализацию. Ширину тротуаров увеличат на 1,5-3 метра", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам заммэра, благоустройство будет проводиться в соответствии со стилистикой исторической застройки района: тротуары замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов. Также в районе Лесной установят лавочки и урны, разобьют цветники. Будут оборудованы специальные платформы под трамвайные остановки. Увеличится число наземных пешеходных переходов.

На территории Миусского трамвайного парка будет организована парковка, пешеходную зону замостят гранитной плиткой, а напротив депо появится широкий пешеходный переход. 2-я Миусская улица на участке от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка станет полностью пешеходной, на ней появятся лавочки и кленовая аллея. Бирюков добавил, что этими работами завершится благоустройство Лесной улицы и прилегающей территории, начатое в прошлом году.

В сообщении также отмечается, что на 2-й Миусской улице от Миусского переулка до 1-й Миусской улицы частично перекрыто движение, предусмотрен объезд по Миусской площади. 

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