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Инвесткомпании BCS и "Атон" приостанавливают торги бумагами компаний Олега Дерипаски

Экономика и бизнес
9 апреля, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Обе компании также официально объявили, что приостанавливают анализ этих бумаг

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские инвестиционные компании BCS Global Markets (входит в финансовую группу БКС) и "Атон" приостанавливают торги бумагами компаний, подконтрольных попавшему под санкции США Олегу Дерипаске - пока что это коснулось En+ Group и UC Rusal, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

"БКС намерен до 7 мая полностью прекратить торги бумагами En+ и UC Rusal, в противном случае компания нарушит санкционный режим США", - сообщил один из источников. "Атон , как и ранее, также намерен придерживаться наиболее жесткого варианта применения санкций и отказаться от торгов этими бумагами", - сообщил второй собеседник ТАСС.

Обе компании также официально объявили, что приостанавливают анализ этих бумаг. "Мы приостанавливаем покрытие En+ и Rusal в связи с включением компаний в санкционный список США. Наши рекомендации, целевой ориентир цены на 12 месяцев и другие финансовые прогнозы более не должны использоваться при принятии инвестиционных решений", - говорится в письме аналитического департамента компании "Атон".

"Мы приостанавливаем аналитическое покрытие акций UC Rusal в связи с включением производителя алюминия вместе с основным акционером En+ Олегом Дерипаской и связанными компаниями в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. С данного момента инвесторы не должны полагаться при принятии инвестиционных решений на ранее опубликованные финансовые прогнозы, целевые цены и рекомендации БКС", - говорится в письме аналитического департамента БКС.

Весомые причины

Новые санкции, введенные США 6 апреля, запрещают американским компаниям и гражданам иметь любые отношения с фигурантами санкционного списка. Принципиальное отличие нового режима - санкции возможны и против контрагентов фигурантов списка, если те проводят "существенные транзакции" в интересах лиц из списка.

После внесения бизнесмена Дерипаски в новый американский санкционный список En+ сообщила, что депозитарий - Citibank приостанавливает операции с расписками компании в США.

В понедельник о приостановке торгов расписками En+ сообщила и Лондонская фондовая биржа (LSE) - такое решение принял британский регулятор - Управление по финансовому регулированию и надзору.

Компания En+ провела IPO на Лондонской бирже в ноябре 2017 года, ставшее крупнейшим размещением российской компании за пять лет. Сама компания привлекла $1 млрд, который практически полностью пошел на погашение долга перед ВТБ, еще $500 млн получил Дерипаска, продавший часть бумаг.

Спустя несколько месяцев - в феврале 2018 года - СМИ написали, что британская служба внешней разведки МИ-6 выразила обеспокоенность в связи с выходом холдинга EN+ на IPO "без соответствующих консультаций с разведывательными службами". Кроме того, по данным СМИ, вопросы возникли и у Агентства национальной безопасности США: по его мнению, привлеченные в ходе IPO деньги пошли ВТБ, что нарушает санкционный режим, введенный против российского банка летом 2014 года.

Представитель En+ Group заявлял, что это ложная информация, которая наносит серьезный репутационный ущерб компании. ВТБ, в свою очередь заявил, что размещение En+ соответствовало всем требованиям и не нарушало режима санкций.

Про санкции

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечень компаний попало сразу несколько структур, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+. Кроме того, в список попали группа "Ренова" Вексельберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова, банк "Российская финансовая корпорация" (принадлежит "Рособоронэкспорту", также значится в списке), NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга.

Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.

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