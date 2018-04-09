Аукцион на частоты для 5G в России может состояться в конце 2018 года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Аукцион на частоты 5G в России может состояться в конце 2018 года, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров в ходе итоговой годовой коллегии министерства.

"Мы планируем проведение аукционов ориентировочно в конце 2018 года, подготовительная работа к этому идет. Сама процедура регламентирована нормативной базой, она занимает как раз от 7 до 9 месяцев, так что рассчитываем успеть стартовать с этим процессом в конце года", - сказал он.

Сколько средств может получить бюджет от этого аукциона - министр не уточнил. "Стартовая стоимость прописана, но опыт предыдущего аукциона показывает что она возрастает многократно. Сделать точный вопрос не представляется возможным, это действительно рынок, конкуренция", - пояснил он.

На уровне Международного союза электросвязи частоты для 5G еще не утверждены, но страны выделяют частоты для тестирования сетей связи пятого поколения. В России начало работы 5G планируется реализовать в рамках программы "Цифровая экономика". К лету 2018 года должна появиться концепция создания и развития сетей 5G в России, в июне ее должна утвердить правкомиссия. В июне должны быть подготовлены требования и условия создания единого инфраструктурного оператора 5G. Госкомиссия по радиочастотам должна определиться с отдельными диапазонами частот для развития 5G в России уже в ноябре-декабре 2018 года, однако в полноценном объеме частоты станут доступны для операторов только к концу 2020 года (при необходимости будет проведена конверсия радиочастотного спектра).

Работа по определению 5G идет и на международном уровне. В декабре 2017 года консорциум 3GPP, в котором участвуют крупнейшие мобильные операторы, разработал стандарт для сети 5G, который позволит мировой отрасли мобильной связи начать повсеместное коммерческое использование частот для 5G. Компания Qualcomm, разрабатывающая беспроводные средства связи, уже договорилась с рядом крупнейших производителей мобильных устройств о выпуске смартфонов с поддержкой 5G на базе чипа Snapdragon X5. Выпуск смартфонов Nokia, HTC, LG, Sony, Vivo, Xiaomi с поддержкой 5G запланирован на 2019 год.