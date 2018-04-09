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ТМХ выиграл первый тендер в Аргентине на ремонт тепловозов на $29,7 млн

Экономика и бизнес
9 апреля, 16:11 UTC+3 МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Компания займется починкой 24 тепловозов модели SDD7 и 160 вагонов CRRC

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. "ТМХ-Аргентина" (дочернее предприятие "Трансмашхолдинга") выиграл тендер на ремонт подвижного состава китайского производства, приобретенного ранее правительством Аргентины. Как сообщается в пресс-релизе ТМХ, это первый тендер, выигранный "ТМХ-Аргентина".

Отмечается, что "ТМХ-Аргентина" отремонтирует за два года 24 тепловоза модели SDD7 и 160 вагонов, произведенных компанией CRRC. Общая стоимость работ составит $29,7 млн.

"Работы будут производиться в Ретиро (район города Буэнос-Айрес, в котором сосредоточены порт и крупные конечные станции трех железных дорог), а также в депо "Mechita", в которое будет инвестировано $3 млн", - прокомментировал итоги тендера генеральный директор "ТМХ- Аргентина" Франко Компарато, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа отметил, что холдинг планирует инвестировать в развитие производственной и ремонтной базы на территории Аргентины до €170 млн.

В начале 2017 года ТМХ учредил в Аргентине совместное предприятие - ООО "ТМХ- Аргентина".

В декабре 2017 года "ТМХ-Аргентина" подписал договор с Trenes Argentinos Infraestructura, находящимся в подчинении министерства транспорта Аргентины, в соответствии с которым получил железнодорожное депо "Mechita" в пользование на три года с задачей реабилитировать и модернизировать депо.

Участие в крупных железнодорожных проектах на территории Аргентины может быть перспективным для российских компаний, таких как РЖД, группа "Синара" и "Трансмашхолдинг", говорил ТАСС в конце мая 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам двусторонней встречи со своим аргентинским коллегой  Гильермо Дьетричем.

Предприятия "Трансмашхолдинга" выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.

100% акций компании принадлежит Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

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