Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Дочка" Siemens не смогла оспорить решение арбитража Москвы о турбинах для ТЭС в Крыму

Экономика и бизнес
9 апреля, 15:50 UTC+3

В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы также отказал Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" по аналогичному иску к структурам Ростеха

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Арбитражного суда в Москве

Здание Арбитражного суда в Москве

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и "Силовых машин") на решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего структуре Siemens в признании недействительными договоров с "Технопромэкспортом" (входит в Ростех) на поставку газовых турбин, а также возврате этого оборудования, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым

"Оставить решение суда первой инстанции без изменений, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

В январе 2018 года столичный арбитраж отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - признании недействительной сделки по поставкам четырех газотурбинных установок в адрес "Технопромэкспорта" и возврате данного имущества.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы также отказал Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" по аналогичному иску к структурам Ростеха. В апелляционной инстанции обжаловать решение концерну не удалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости