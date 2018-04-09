"Дочка" Siemens не смогла оспорить решение арбитража Москвы о турбинах для ТЭС в Крыму

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и "Силовых машин") на решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего структуре Siemens в признании недействительными договоров с "Технопромэкспортом" (входит в Ростех) на поставку газовых турбин, а также возврате этого оборудования, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Оставить решение суда первой инстанции без изменений, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

В январе 2018 года столичный арбитраж отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - признании недействительной сделки по поставкам четырех газотурбинных установок в адрес "Технопромэкспорта" и возврате данного имущества.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы также отказал Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" по аналогичному иску к структурам Ростеха. В апелляционной инстанции обжаловать решение концерну не удалось.