Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: несдержанность в тратах является одной из причин финансовых трудностей россиянок

Экономика и бизнес
9 апреля, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В качестве причин финансового неблагополучия респондентки также называли неумение приумножить сбережения (20,5%) и добиться приемлемой зарплаты (18,2%)

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Несдержанность в расходах и неумение просить о поддержке являются причинами финансовых трудностей россиянок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным центром финансовой грамотности. Результаты исследования представила директор центра Евгения Блискавка на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

В рамках проекта "Финансовое здоровье" НЦФГ опросил почти 500 женщин о причинах их финансового неблагополучия. Большинство респонденток среди таковых назвали неумение правильно распределить расходы (61,4%). Также были указаны неумение приумножить сбережения (20,5%) и добиться приемлемой зарплаты (18,2%).

"Одна из проблем: финансовое "недержание" - как девушки сами для себя это определяют. Это ответы на вопросы, собранные с сайта, примерно 500 девушек отвечали. Вторая - "не умею за себя просить, за всех умею, за себя не умею", - отметила эксперт.

По ее словам, женщин интересуют рабочие финансовые техники, как обсудить финансовые вопросы с мужем и убедиться в безопасности ребенка. Дети рано становятся участниками денежных отношений: получают банковские карточки, деньги на карманные расходы, но с ними не говорят об этом.

"Дети и деньги - тема, которая очень беспокоит многих родителей, но правильных слов не хватает", - подытожила Блискавка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
3
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
4
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости