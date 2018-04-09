Опрос: несдержанность в тратах является одной из причин финансовых трудностей россиянок

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Несдержанность в расходах и неумение просить о поддержке являются причинами финансовых трудностей россиянок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным центром финансовой грамотности. Результаты исследования представила директор центра Евгения Блискавка на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

В рамках проекта "Финансовое здоровье" НЦФГ опросил почти 500 женщин о причинах их финансового неблагополучия. Большинство респонденток среди таковых назвали неумение правильно распределить расходы (61,4%). Также были указаны неумение приумножить сбережения (20,5%) и добиться приемлемой зарплаты (18,2%).

"Одна из проблем: финансовое "недержание" - как девушки сами для себя это определяют. Это ответы на вопросы, собранные с сайта, примерно 500 девушек отвечали. Вторая - "не умею за себя просить, за всех умею, за себя не умею", - отметила эксперт.

По ее словам, женщин интересуют рабочие финансовые техники, как обсудить финансовые вопросы с мужем и убедиться в безопасности ребенка. Дети рано становятся участниками денежных отношений: получают банковские карточки, деньги на карманные расходы, но с ними не говорят об этом.

"Дети и деньги - тема, которая очень беспокоит многих родителей, но правильных слов не хватает", - подытожила Блискавка.