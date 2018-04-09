Резервный фонд правительства РФ увеличили на 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением увеличил объем резервного фонда правительства РФ в 2018 году на 3,17 млрд рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фонд будет пополнен за счет неиспользованных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, возвращенных в доходы федерального бюджета.

Резервный фонд правительства позволяет выделять деньги на непредвиденные расходы, незаложенные в федеральный бюджет, оказывать поддержку регионам и отдельным отраслям промышленности, финансировать отдельно взятые проекты.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что 74,7% резервного фонда правительства РФ на этот бюджетный год фактически потрачены уже в первом квартале - из 210,7 млрд рублей приняты решения о расходовании 157,3 млрд рублей. У нового правительства с мая в резерве будет не более 53,4 млрд рублей.