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В Чечне в 2018 году планируют обновить более 20 км федеральной трассы

Экономика и бизнес
9 апреля, 16:47 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, апреля. /ТАСС

На трассе "Кавказ" в Чечне установят 26 дорожных знаков

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ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Более 20 км автодорог федерального значения в Чеченской Республике планируется обновить в 2018 году, сообщили в понедельник в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Каспий", подведомственного Росавтодору.

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"В новом дорожно-строительном сезоне Упрдор "Каспий" обновит более 20 километров автодорог федерального значения в Чеченской Республике. При этом более половины - 12 км - составят работы по капитальному ремонту. Впервые в Чеченской Республике планируется провести работы по устройству защитных слоев из литых эмульсионно-минеральных смесей типа "Сларри Сил" на 11-километровом участке автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" (с 694 по 705 км)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Федеральные дорожники в 2018 году также уделят значительное внимание и работам по установке элементов обустройства автомобильных дорог. Всего на трассе "Кавказ" в Чечне установят 26 дорожных знаков.

"До конца года на федеральных автомобильных дорогах Чеченской Республики заработают три комплексных поста дорожного контроля метеоусловий, три табло погодных условий, два прибора учета интенсивности дорожного движения и табло переменной информации", - отметили в пресс-службе Упрдор "Каспий".

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