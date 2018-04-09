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Еще один директор En+ покинул совет директоров после включения группы в список санкций США

Экономика и бизнес
9 апреля, 16:48 UTC+3

Ранее, 6 апреля, должность независимого директора покинул Доминик Фрайс

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Неисполнительный директор En+ Group Чжао Гуанмин вышел из совета директоров группы 9 апреля после включения группы в новый список санкций США, следует из сообщения En+.

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До этого из совета 6 апреля должность независимого директора покинул Доминик Фрайс.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему "Русал" и En+ Group.

Глава AnAn International Limited (дочерняя компания AnAn Group) Чжао Гуанмин назначен в совет директоров En+ Group в качестве неисполнительного директора в декабре 2017 года. AnAn Group инвестировала $500 млн в бумаги En+ Group при первичном размещении акций (IPO) в ноябре прошлого года. Фрайс вошел в совет директоров компании с 1 января 2018 года.

В совет директоров En+ до увольнения двух сотрудников входили 12 человек, трое из которых были независимыми директорами. В дальнейшем совет директоров компании планировалось расширить до 13 человек, из них шесть должны были быть назначены не мажоритарным акционером компании.

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в ОК "Русал"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Олег Дерипаска.

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Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
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