В аэропорту Нальчика завершили ремонт взлетно-посадочной полосы

НАЛЬЧИК, 9 апреля. /ТАСС/. Ремонтные работы на взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Нальчика закончились, из аэропорта вылетел первый самолет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в приемной аэропорта.

С 7 по 9 апреля в аэропорте проводился плановый текущий ремонт ВПП, рейсы перевели в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса республики, ремонт проводился в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились. В понедельник Росавиация сообщила, что аэропорт Нальчика устранил практически все выявленные ведомством недостатки.

"Ремонт полосы завершен, рейс авиакомпании "Ютэйр" уже вылетел [по маршруту] Нальчик - Москва", - сказали ТАСС в приемной.

Ранее авиакомпания "Победа" заявила о приостановке полетов в столицу Кабардино-Балкарии (КБР) из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов, больше претензий у компании к состоянию ВПП. В аэропорту заявление лоукостера о несоответствии ВПП требованиям безопасности назвали "необоснованным и бездоказательным". По данным аэропорта, "Победа" в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.