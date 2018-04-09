Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"

Экономика и бизнес
9 апреля, 17:16 дата обновления: 9 апреля, 17:34 UTC+3

Лидеры также условились продолжать совместную работу в нормандском формате

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили позиции обеих стран в отношении проекта "Северный поток-2".

Смотрите также
Погрузка труб для магистрального газопровода "Северный поток — 2", Засниц, Германия, 2017 год

Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере - "Северного потока - 2", - сообщили в пресс-службе Кремля.

К концу марта Германия уже выдала все разрешения для реализации проекта на территории этой страны.

Лидеры также условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в нормандском формате. 

"Путин и Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в нормандском формате", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента, в ходе разговора обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учетом безальтернативности минского комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса. Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.

В Кремле добавили, что также была "затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ". "Подчеркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", - говорится в сообщении.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. километров, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Дания Польша Швеция Россия Украина Германия Финляндия Белоруссия
Персоны
Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
3
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
4
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости