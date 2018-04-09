Минстрой предложил увеличить регионам субсидии за IT-технологии в ЖКХ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предлагает привязать объем субсидирования регионов по благоустройству к использованию цифровых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской среды. Об этом заявил в понедельник замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы уже представили правительству соответствующее предложение, чтобы в будущем при распределении субсидий на городскую среду учитывать, насколько используют муниципальные и региональные власти те решения из банка решений "Умного города" и на основании этого субсидии были бы больше или меньше", - сказал он.

Пилотными регионами проекта станут республика Татарстан, Удмуртская республика, Ленинградская область, Свердловская и Самарская область, в свою очередь, сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень. Мероприятия "Умного города" станут объединяющими для проектов в области городской среды и ЖКХ, добавил министр.

"Первое с чего мы начнем, это внедрение соответствующих агрегаторов по аналогии с "Активным гражданином" с "Доброделом", чтобы такие агрегаторы были во всех городах страны, и это обязательный автоматизированный учет потребления", - продолжил Чибис. Эти задачи могут реализовать к 2024 году и позволят, в частности, применять тарифные планы для потребителей коммунальных ресурсов, уточнил замминистра.

Проект Минстроя "Умный город" вошел в госпрограмму "Цифровая экономика", ранее сообщал ТАСС. В рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющееся IT-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны. Принципы создания "умного города" включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, "умное ЖКХ", качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.