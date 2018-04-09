Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой предложил увеличить регионам субсидии за IT-технологии в ЖКХ

Экономика и бизнес
9 апреля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По словам Михаила Меня, пилотными регионами проекта станут республика Татарстан, Удмуртия, Ленинградская, Свердловская и Самарская области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предлагает привязать объем субсидирования регионов по благоустройству к использованию цифровых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской среды. Об этом заявил в понедельник замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы уже представили правительству соответствующее предложение, чтобы в будущем при распределении субсидий на городскую среду учитывать, насколько используют муниципальные и региональные власти те решения из банка решений "Умного города" и на основании этого субсидии были бы больше или меньше", - сказал он.

Пилотными регионами проекта станут республика Татарстан, Удмуртская республика, Ленинградская область, Свердловская и Самарская область, в свою очередь, сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень. Мероприятия "Умного города" станут объединяющими для проектов в области городской среды и ЖКХ, добавил министр.

"Первое с чего мы начнем, это внедрение соответствующих агрегаторов по аналогии с "Активным гражданином" с "Доброделом", чтобы такие агрегаторы были во всех городах страны, и это обязательный автоматизированный учет потребления", - продолжил Чибис. Эти задачи могут реализовать к 2024 году и позволят, в частности, применять тарифные планы для потребителей коммунальных ресурсов, уточнил замминистра.

Проект Минстроя "Умный город" вошел в госпрограмму "Цифровая экономика", ранее сообщал ТАСС. В рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющееся IT-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны. Принципы создания "умного города" включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, "умное ЖКХ", качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия Татарстан Самарская область Свердловская область Ленинградская область
Персоны
Мень, Михаил Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Сурков прогнозирует, что Россию ждет несколько веков "геополитического одиночества"
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
Де Мистура выступит в понедельник перед Совбезом ООН
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Удары США и союзников по объектам правительственных сил в Сирии. Досье
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости